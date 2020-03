Κόσμος

Βρετανία: ξεπέρασαν τους 1000 οι θάνατοι από κορονοϊό

Καλπάζει η επιδημία στην χώρα του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει προσβληθεί και ο ίδιος από τη επιδημία.

Σύμφωνα με το Υπ. Υγείας της Βρετανίας, ακόμη 260 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους τις προηγούμενες 24 ώρες στην χώρα, λόγω του κορονοϊού.

Συνολικά, η χώρα θρηνεί 1.019 νεκρούς από την επιδημία.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Βρετανία έχουν φτάσει τα 17.089, σύμφωνα με το Υπ. Υγείας.

