Κορονοϊός - Μαξίμου: όλα τα μέτρα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Αναλυτικά τα μέτρα συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 2,7% του ΑΕΠ)...

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Μαξίμου: "Μέτρα συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 2,5% το ΑΕΠ της χώρας, λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν τα εξαγγελθέντα μέτρα, για την αντιμετώπιση του κορoνοϊού, στην ελληνική οικονομία. Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων αποζημίωσης ειδικού σκοπού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται ξεπερνά τα 3,5 δισ. , σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ επιπλέον κόστος 1,2 δισ αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων (1 δισ.), τις επιπρόσθετες δαπάνες για τη δημόσια υγεία (200 εκ.) και το δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία (80 εκ.). Ακολουθούν αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνονται για επιχειρήσεις και εργαζομένους: Κλειστές επιχειρήσεις Για τις κλειστές ρυθμίσεις όσον αφορά την ρευστότητα και τον τραπεζικό δανεισμό ισχύουν τα εξής Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Διάθεση 1,8 δις μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις.

Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις.

Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ

Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια. Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες Σχετικά με τις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κλειστών επιχειρήσεων ισχύουν τα εξής: Αναστολή πληρωμών φορολογικών (ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ και δόσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών) και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 4 μήνες σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

Δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, αναστολής των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και πληρωμών όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.

Επιπλέον, για την ίδια κατηγορία έχει προβλεφθεί: Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, λόγω των μέτρων έχει ανασταλεί η λειτουργία 249.474 ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ανοιχτές επιχειρήσεις Αναφορικά με την ρευστότητα και τον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων που παραμένουν ανοιχτές ισχύουν τα παρακάτω: Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Διάθεση 1,8 δις μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια. Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες Σχετικά με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αλλά και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προβλέπεται: Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου, οι οποίες θα καταβληθούν τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα, για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο ΚΑΔ, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση. Συνολικά 595.395 επιχειρήσεις επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις, ενώ έχουν δοθεί 166.000 vouchers προγράμματος τηλεκατάρτισης. Εργαζόμενοι σε κλειστές επιχειρήσεις Σε σχέση με το εισόδημα, τον μισό και τα επιδόματα των εργαζομένων ισχύουν τα εξής: Επίδομα 800 ευρώ Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6% Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων Για αυτή την κατηγορία προβλέπεται η αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες Σχετικά με τις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές εργαζομένων σε κλειστές επιχειρήσεις προβλέπεται: Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος

Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.

Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες για εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή.

Επίσης, έχει προβλεφθεί: Καταβολή του 60% του μισθώματος του ακινήτου που ενοικιάζουν και αφορά στην 1η κατοικία Συνολικά 621.734 μισθωτοί και 231.147 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι είδαν τη σύμβαση εργασίας τους να αναστέλλεται λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν με κρατική εντολή. Το κόστος των μέτρων αγγίζει περίπου 400 εκ ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό επηρεάζονται και 100.000 παιδιά. Εργαζόμενοι σε ανοιχτές επιχειρήσεις Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που παραμένουν ανοιχτές, προβλέπεται: Επίδομα 800 ευρώ σε όσους τελούν σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους

Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6%

Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων Ακόμη, έχει αποφασιστεί: Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Αναφορικά με τις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές, ισχύει: Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση. Σε επίπεδο εργασιακής ευελιξία δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, ενώ υπάρχει και ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη. Είναι 909.794 οι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με κόστος περίπου 2 δις ενώ εμμέσως επηρεάζονται και 100.000 παιδιά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις έως 5 άτομα (που πλήττονται από την κρίση) Για την εν λόγω κατηγορία προβλέπεται: Επίδομα 800 ευρώ (δεν αφορά επιστήμονες)

Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 100 ωρών ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημονικού κλάδου (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι-λογιστές, εκπαιδευτικοί-ερευνητές) με voucher αξίας 600€, Απρίλιος-Μαϊος Σε σχέση με τις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές ισχύουν τα εξής: Αναβάλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες

Αναστέλλεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Η Εξόφληση θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις από 1/9/2020

Αναστολή καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων με υποχρέωση καταβολής (1/3 – 31/5).

Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου-Μαρτίου εφόσον εξοφληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. Για αυτή την κατηγορία έχουν δοθεί 166.000 vouchers προγράμματος τηλεκατάρτισης Δημόσιος Τομέας Όσον αφορά, τέλος, στον δημόσιο τομέα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν (έκτακτο) Δώρο Πάσχα. Το κόστος ανέρχεται σε 80 εκ.

Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων

Άδεια Ειδικού Σκοπού για δημοσίους υπαλλήλους"