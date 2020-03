Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε 300 ασθενείς η χορήγηση κολχικίνης στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η πρόταση που κατέθεσε στον ΕΟΔΥ ομάδα ειδικών, μεταξυ των οποίων ο Σωτήρης Τσιόδρας. Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Φάρμακο με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που χρησιμοποιείται για διάφορες παθήσεις, η κολχικίνη, κατατέθηκε ως πρόταση στον ΕΟΔΥ από μεγάλη ερευνητική ομάδα για αντιμετώπιση επιπλοκών από τον κορονοϊό. Μεταξύ όσων υπογράφουν την πρόταση είναι και ο ίδιος ο Σωτήρης Τσιόδρας, καθηγητές λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό.

Οι επιστήμονες στη χώρα μας θα γνωρίζουν σε περίπου έναν μήνα αν ένα πάμφθηνο χάπι με τη δραστική ουσία Κολχικίνη, το οποίο χορηγείται εδώ και χρόνια για την περικαρδίτιδα και για να περιορίσει την έκταση του εμφράγματος, μπορεί να προλάβει τις σοβαρές βλάβες στην καρδιά και ενδεχομένως στους πνεύμονες, ασθενών που έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας από τους επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας καθηγητής καρδιολογία Σπύρος Δευτεραιός, το φάρμακο έχει ήδη αρχίσει να χορηγείται σε ασθενείς με κορονοϊό στη χώρα μας στο πλαίσιο μελέτης που θα συμπεριλάβει 300 ασθενείς. «Χορηγούμε το φάρμακο αυτό στην αρχική φάση της νόσου, σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα κορονοϊού, με το σκεπτικό ότι το φάρμακο θα συμβάλει ώστε να προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές. Δεν θα θεραπεύσει τον κορονοϊό αλλά θα δούμε αν θα βοηθήσει στον περιορισμό των επιπλοκών στην καρδιά και ίσως στους πνεύμονες» αναφέρει.

Ο κ. Δευτεραίος, ένας από τους επικεφαλής της ομάδας 70 επιστημόνων, καθηγητών, καρδιολόγων και πολλών λοιμωξιολόγων, μιλώντας στο ΑΠΕ, επισημαίνει ότι η μελέτη έχει ξεκινήσει μετά την ομόφωνη απόφαση του ΕΟΔΥ για συγχορήγηση του φαρμάκου σε ασθενείς με κορονοϊό και εξηγεί πως θα εξαχθούν τα συμπέρασμα της. «Κάποιοι από τους ασθενείς θα λαμβάνουν τις θεραπείες που είναι διαθέσιμες για τον κορονοϊό και κάποιοι άλλοι εκτός από αυτές τις θεραπείες θα παίρνουν συμπληρωματικά και την κολχικίνη. Θα συγκρίνουμε αυτούς τους δύο πληθυσμούς ασθενών και σε περίπου ένα μήνα υπολογίζουμε να έχουμε τα πρώτα στοιχεία, τα οποία ελπίζουμε ότι θα αποδείξουν ότι η φαρμακευτική ουσία αυτή είναι ωφέλιμη».

Τονίζει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αν αποδειχθεί η θετική επίδραση του φαρμάκου, όπως έχει συμβεί για την περικαρδιτιδα ( φλεγμονή της καρδιάς) και το έμφραγμα, από προηγούμενες ελληνικές και διεθνείς μελέτες, το φάρμακο, που έχει ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες θα μπορεί να ριχθεί στη μάχη για να προλάβει τις επιπλοκές του κορονοϊού στην καρδιά.

«Η πιθανή αποτελεσματικότητα της κολχικίνης, θα δώσει χρόνο στους υπόλοιπους ερευνητές να βρουν τον φάρμακο ή το εμβόλιο για τον κορονοϊό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το εγχείρημα των Ελλήνων επιστημών που συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ και δύο ερευνητικά κέντρα σε Ιταλία και Ισπανία στηρίχθηκε σε μια απλή σκέψη που έχει να κάνει με τη δράση της κολχικίνης που χρησιμοποιείται εδώ και 100 χρόνια. «Το φάρμακο έχει αντιφλεγμονώδη δράση -αλλά όχι την ίδια με τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη - που δεν είναι απαγορευτική για χρήση του στον κορονοϊό. Εμείς έχοντας μελετήσει και παλιότερα τη ευεργετική δράση του φαρμάκου για την καρδιά και τους μηχανισμούς που δρα, καταθέσαμε αρχικά τον προβληματισμό μας στην ελληνική επιστημονική Κοινότητα και φτάσαμε σήμερα να χορηγείται σε ασθενείς με κορονοϊό και να μελετούμε τη δράση του αυτή» καταλήγει ο κ. Δευτεραίο, σημειώνοντας ότι όλα τα στοιχεία για τη μελέτη θα είναι αύριο διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Ιατρικό Ιστότοπο ώστε οποιοσδήποτε σε διεθνές επίπεδο έχει να συμβάλει ή να διατυπώσει διαφορετικές γνώμες θα μπορεί να το κάνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Καναδοί επιστήμονες ξεκινούν παράλληλα με τους Έλληνες συναδέλφους τους ερευνητές, μεγάλη δική τους μελέτη με 6000 ασθενείς για να δουν αν η κολχικίνη , αυτό το πολύ παλιό φάρμακο εκλογής για τον Μεσογειακό Πυρετό και την ουρική αρθρίτιδα, μπορεί να βοηθήσει και τους ασθενείς με κορονοϊό.