Οικονομία

Προειδοποίηση για τις λαϊκές: Τηρήστε τους κανόνες, αλλιώς κλείνουν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα για τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις λαϊκές αγορές, από το υπουργείο Ανάπτυξης.

«Θα κλείνουν οι λαϊκές αγορές εάν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας». Αυτό σημείωσε σε ανάρτησή του, στο twitter, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Στο μήνυμα του ο υφυπουργός αναφέρει: «Θέλουμε τις λαϊκές αγορές ανοιχτές εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες για την δημόσια υγεία που ανακοινώνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε αναφορά της υπηρεσίας μας ή της αστυνομίας για μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τότε, η λαϊκή αγορά αυτή θα κλείσει».