Κόσμος

Ισπανία: Χειροκροτήματα για ασθενή με κορονοϊό που βγήκε από τη ΜΕΘ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ενθουσιασμός και ανακούφιση για τον άρρωστο του οποίου η υγεία βελτιώθηκε.

Με χειροκροτήματα βγήκε από την εντατική νοσοκομείου της Ισπανίας την Παρασκευή ο πρώτος ασθενής με κορονοϊό που είχε μπει στην εκεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Γιατροί και νοσηλευτές χειροκρότησαν και φώναξαν ενθαρρυντικά συνθήματα για τον ασθενή που ξεπέρασε τα δύσκολα και συνεχίζει τη θεραπεία του σε θάλαμο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ισπανία το Σάββατο, οι θάνατοι από την πανδημία έχουν φτάσει στους 5000, ενώ από τα 65.700 κρούσματα, ενώ 9.000 έχουν αναρρώσει.

Η Ισπανία είναι μία από τις χειρότερα πληττόμενες χώρες στον κόσμο, με την κυβέρνηση να έχει επιτάξει όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και ξενοδοχεία, με τα πρώτα να δέχονται ασθενείς με κορονοϊό και τα δεύτερα τα υπόλοιπα περιστατικά.