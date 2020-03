Κοινωνία

Κορονοϊός: Πιθανό κρούσμα στο πλοίο “Θεολόγος Π”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξετάζονται μέλη του πληρώματος. Σε απομόνωση τέθηκαν οι υπόλοιπο ναυτικοί. Ποιο ήταν το τελευταίο δρομολόγιο του καραβιού.

(Πηγή εικόνας: Facebook, Panagiotis Lamnprou)

Συμπτώματα κορονοϊού εμφάνισαν δύο μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» που κατέπλευσε στο λιμάνι της Ραφήνας, χωρίς να μεταφέρει επιβάτες.

Τα μέλη του πληρώματος παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή σε νοσοκομείο αναφοράς, προκειμένου να υπάρξει ο προβλεπόμενος ιατρικός έλεγχος.

Έως ότου βγουν τα αποτελέσματα της εξέτασης το πλοίο θα παραμείνει στη Ραφήνα και τα 40 άτομα που αποτελούν το υπόλοιπο πλήρωμα θα βρίσκονται σε καραντίνα.

Το πλοίο πραγματοποίησε το δρομολόγιο Άνδρος -Τήνος - Μύκονος, με επιστροφή.

Στην Άνδρο το πλοίο αποβίβασε 17 επιβάτες, 13 στην Μύκονο και 8 στην Τήνο, οι οποίοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό, έως ότου βγουν τα αποτελέσματα για το μέλος του πληρώματος του «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π».