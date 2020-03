Παράξενα

Το απίθανο μήνυμα μικρής στον Αναστασιάδη: Νίκαρε, δεν αντέχω άλλο την “καραμπίνα” (βίντεο)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το μήνυμα που έστειλε ένα κοριτσάκι στον Πρόεδρο της Κύπρου, αφού ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης της απάντησε, μέσω Facebook, καλώντας την να κάνει υπομονή.

Η μικρή Μαρία είναι κλεισμένη στο σπίτι της και θέλει να δει τις ξαδέλφες της, όμως λόγω της καραντίνας δεν μπορεί. Έτσι απευθύνεται όσο πιο ψηλά μπορεί. Στον Πρόεδρο της Κύπρου.

Κι εκείνος της απαντά να κάνει υπομονή, ενώ την καλεί και στο προεδρικό μέγαρο, όταν θα τελειώσει ο εφιάλτης της πανδημίας.

Η απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη

Με την «καραμπίνα» και με την υπομονή θα νικήσουμε τον κορονοϊό

Γλυκιά μου Μαρία καλημέρα… εδώ από την «καραντίνα» που είμαι κι εγώ, είδα το όμορφο μήνυμά σου και πείσμωσα ακόμη περισσότερο.

Για σένα κοριτσάκι μου, για την οικογένειά σου, τις ξαδερφούλες σου που θέλεις τόσο πολύ να τις δεις.

Για όλα τα παιδιά του κόσμου, για τα δικά μου εγγονάκια που επιθύμησα τόσο να αγκαλιάσω, θα συνεχίσω να δουλεύω για να μπορέσουμε όλοι μαζί σύντομα να βρισκόμαστε χωρίς φόβο, όπως κάναμε πάντα.

Για να μιλάμε για τον κορονοϊό και να είναι σαν ένα από τα τόσα παραμύθια που σου διαβάζουν η μαμά και ο μπαμπάς.

Μία μέρα, σύντομα ελπίζω, θα ήθελα να σε δω εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τις ξαδερφούλες σου και να κάνουμε μία άλλη ανάρτηση που θα φωνάξουμε μαζί:

«Κορονοϊέ σε νικήσαμε. Με την «καραμπίνα» και με την υπομονή, με την επιστήμη και το κουράγιο όλων μας σε διώξαμε σαν κακό όνειρο».

Σε φιλώ γλυκά. Ένας παππούς που τυγχάνει να είναι και Πρόεδρος.