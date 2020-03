Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 1000 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα αύξηση του αριθμού των νεκρών στην χώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον λοιμωξιολόγο, Σωτήρη Τσιόδρα

Ξεπέρασαν τα 1000 τα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας, 32 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Ελλάδα.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 795 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 1061, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, 32 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 73 έτη. Από τους νεκρούς 25 είναι άνδρες και επτά είναι γυναίκες.

Επίσης, 69 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι 47 εκ των οποίων βρίσκονται διασωληνωμένοι. Πέντε εξήλθαν από τις ΜΕΘ μέχρι σήμερα.

Ο κ. Τσιόδρας σημείωσε πως θα εκδοθεί νέο θεραπευτικό πρωτόκολλο το οποίο θα ανανεώνεται με βάση τα διεθνή δεδομένα, ενώ υπογράμμισε πως η επιτροπή των ειδικών αποφάσισε τα φάρμακα που θα χορηγούνται στους πάσχοντες. Έκανε ειδική μνεία για το νοσηλευτικό προσωπικό και όλες τις άλλες ειδικότητες για τη μάχη που δίνουν απέναντι στον κορωνοϊό. «Θέλω να κάνω ειδική μνεία στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, τις καθαρίστριες, το διοικητικό προσωπικό, που έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους».

Όσον αφορά τις νεότερες μελέτες για την ουσία κολχικίνη και την πιθανότητα να προκαλεί καρδιακές βλάβες ο ιός, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι όντως ισχύει πως προκαλεί φλεγμονή στην καρδιά, ωστόσο, οι έρευνες είναι ελπιδοφόρες. Όπως, υπογράμμισε ο καθηγητής «δεν είναι γνωστό με ποιον τρόπο ο ιός είναι καρδιοτοξικός. Θα δώσουμε κάποιο φάρμακο που δοκιμάζεται και αλλού και ελπίζουμε να αποτρέψει επιπλοκές».

«Για τις εγκύους συστήνεται ειδική παρακολούθηση και φάρμακα μόνο αν υπάρξουν επιπλοκές. Βασικό είναι ότι τα παιδιά που γεννιούνται, με βάση τα περιστατικά που γνωρίζουμε, δεν πεθαίνουν», τόνισε.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες, Ισπανία και ΗΠΑ, όπου υπάρχει έξαρση του ιού ο καθηγητής επεσήμανε ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψην την κατάσταση και να μην το αντιμετωπίζουμε με χαλαρότητα.

«Είναι σίγουρο ότι όταν αψηφίσουμε τον εχθρό αυτός θα μπει στο σπίτι μας. Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι ο ιος μπορεί να προσβάλει τον καθένα μας. Δεν έχουμε παραβιάσεις καραντίνας. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται αντιληπτό στη συνείδηση του μέσου πολίτη που έχει κληθεί σε καραντίνα, η σημαντικότητα του να μείνει σπίτι. Αν αψηφήσουμε τον εχθρό, αυτός θα μπει στο σπίτι μας. Χαλάρωση των μέτρων θα οδηγήσει σε επανάκαμψη του ιού με σφοδρότητα. Πρέπει να είναι σε όλους αντιληπτό ότι όσο ο ιός είναι εδώ υπάρχει απειλή. Στην Ιταλία αυτό δεν έγινε αντιληπτό και αυτό πληρώνουν και το ίδιο βλέπω και σε πολλές περιοχές στις ΗΠΑ.»

«Είμαστε [σαν χώρα] στο καλό σενάριο. Το κακό σενάριο τύπου Ιταλίας δεν ακολουθείται. Οι ακριβείς εκτιμήσεις για τη διασπορά του ιού στην Ελλάδα θα γίνουν αργότερα. Σήμερα έχουμε και διαγνώσεις μέσω τεστ για ανθρώπους με ήπια συμπτώματα και δεν μπορούμε να έχουμε ακριβείς εκτιμήσεις διασποράς.»

«Δεν έχουμε παραβιάσεις καραντίνας. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται αντιληπτό στη συνείδηση του μέσου πολίτη που έχει κληθεί σε καραντίνα, η σημαντικότητα του να μείνει σπίτι. Αν αψηφήσουμε τον εχθρό, αυτός θα μπει στο σπίτι μας. Χαλάρωση των μέτρων θα οδηγήσει σε επανάκαμψη του ιού με σφοδρότητα. Πρέπει να είναι σε όλους αντιληπτό ότι όσο ο ιός είναι εδώ υπάρχει απειλή. Στην Ιταλία αυτό δεν έγινε αντιληπτό και αυτό πληρώνουν και το ίδιο βλέπω και σε πολλές περιοχές στις ΗΠΑ.»

«Φαίνεται ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει και μετά την ίαση. Παρόλ'αυτά πλέον δίνεται σαν οδηγία από τους διεθνείς οργανισμούς να φεύγουν οι ασθενείς από το νοσοκομείο μετά από επτά μέρες, τηρώντας κάποιες οδηγίες υγιεινής.»