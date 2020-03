Αθλητικά

“Λύγισε” ο Κλοπ: Γιατροί τραγουδούν τον ύμνο της Λίβερπουλ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένα βίντεο μέσα από βρετανικό νοσοκομείο παρακολούθησε ο προπονητής της Λίβερπουλ, που δεν άντεξε.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαιώνει διαρκώς ότι είναι άνθρωπος με μεγάλη ευαισθησία... Σε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ, αποκάλυψε ότι «λύγισε» στο βίντεο κάποιων γιατρών σε ένα βρετανικό νοσοκομείο, που ξεκίνησαν να τραγουδούν τον ύμνο των «κόκκινων», για να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

«Έχουν περάσει δύο εβδομάδες, αλλά φαίνεται να κύλησαν χρόνια από τότε που παίξαμε εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμάμαι ότι όλοι γνωρίζαμε για την κατάσταση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, αλλά ήμασταν ακόμα στο "τούνελ" μας», είπε ο Κλοπ. «Ο μόνος τρόπος να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο το συντομότερο δυνατόν, αν αυτό θέλει ο κόσμος, είναι να είμαστε πειθαρχημένοι».

Και συνέχισε: «Έλαβα ένα βίντεο ανθρώπων σε ένα νοσοκομείο, έξω από τη ΜΕΘ, που τραγουδούσαν "ποτέ δεν θα περπατήσετε μόνοι". Αμέσως άρχισα να κλαίω. Είναι απίστευτο... Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο εργάζονται αλλά έχουν ένα μεγάλο πνεύμα. Δεν θα μπορούσα να θαυμάσω κάτι περισσότερο από αυτό», συνέχισε ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ.

«Είναι συνηθισμένοι να βοηθούν τους άλλους και για να το κάνουν κινδυνεύουν βοηθώντας αυτούς που είναι άρρωστοι» πρόσθεσε κι έστειλε μήνυμα πίστης: «Θα υπάρξει μια στιγμή στο μέλλον όπου θα κοιτάξουμε πίσω και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σκεφτούμε αυτή την ιστορική στιγμή ως παρελθόν. Σε 10, 20, 30, 40 χρόνια θα κοιτάξουμε πίσω και θα σκεφτόμαστε πως αυτή ήταν μια περίοδος όπου ο κόσμος επέδειξε τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη, αγάπη και φιλία του».