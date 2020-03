Πολιτική

Χαρδαλιάς: Τέλος οι επαναπατρισμοί - Τελεσίγραφο για τις λαϊκές

Ποιες πτήσεις διακόπτονται. Για ποιους λόγους θα γίνονται πλέον οι επαναπατρισμοί. Το μήνυμα για τις λαϊκές αγορές.

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές συνταγές στο κινητό τους χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν τυπωμένες στον φαρμακοποιό έχουν από σήμερα οι πολίτες, ενημέρωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η νέα διαδικασία είναι προαιρετική μέσω του gov.gr.

Από αύριο και μέχρι τις 15 Απριλίου σταματούν οι πτήσεις από και προς την Ολλανδία, καθώς και οι πτήσεις από τη Γερμανία, που δεν έχουν προορισμό την Αθήνα.

Όπως ξεκαθάρισε, σταματούν οι επαναπατρισμοί Ελλήνων για λόγους δημόσιας υγείας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Έλληνες που βρίσκονται στη Βρετανία, οι οποίοι έχουν υποβάλει πάνω από 2000 αιτήσεις.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι από εδώ και στο εξής θα γίνονται επαναπατρισμοί για τρεις μόνο λόγους:

Άμεση ανάγκη υγείας που δεν μπορεί να τους παρασχεθεί εκεί έγκυες, σοβαρά προβλήματα υγείας

Λήξη μισθώματος

Λόγω λήξης πτήσης transit επιβατών που δεν έχουν πώς αλλιώς να γυρίσουν.

«Η διαδικασία επαναπατρισμού, δεν αφορά γενικό επαναπατρισμό», τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Αναφερόμενος στις λαϊκές αγορές, είπε πως «θέλουμε ανοιχτές τις λαϊκές, εφόσον συμμορφώνονται στους κανόνες», ξεκαθαρίζοντας ότι αν από τη Δευτέρα υπάρξει αναφορά της Υπηρεσίας μας ή της Αστυνομίας για παραβίαση των κανόνων, όπως συνέβη σήμερα, η λαϊκή αυτή θα κλείνει οριστικά.