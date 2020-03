Κόσμος

Κορονοϊός: Η Αλβανία στέλνει βοήθεια στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γιατροί και νοσηλευτές από την Αλβανία μεταβαίνουν στο Μπέργκαμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Αλβανία, μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, έστειλε μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών στη γειτονική Ιταλία σήμερα, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα θα καταβάλει 11 εκατομμύρια λέκ (περίπου 90 χιλιάδες ευρώ) για να πληρώσει τους 30 εθελοντές οι οποίοι θα εργαστούν για έναν μήνα στην περιοχή του Μπέργκαμο, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Η πρεσβεία της Ιταλίας στα Τίρανα επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος που μεταφέρει την ομάδα απογειώθηκε το απόγευμα σήμερα, προσθέτοντας: «Ευχαριστούμε την αλβανική κυβέρνηση για αυτήν την πράξη αλληλεγγύης και αγάπης. Για πάντα ενωμένοι».

Στην Αλβανία έχουν καταγραφεί 197 επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειας και 10 θάνατοι. Στην Ιταλία, με πάνω από 9.000 νεκρούς, η περιοχή του Μπέργκαμο είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο.

Η Ρώμη βοήθησε την Αλβανία στις κρίσεις που αντιμετώπισε μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τα Τίρανα θεωρούν ότι η παροχή βοήθειας τώρα είναι μια ευκαιρία για να «ξεπληρώσουν» αυτό το χρέος, έστω και αν η συμβολή τους είναι μικρή. Περίπου 400.000 Αλβανοί ζουν και εργάζονται στην Ιταλία.