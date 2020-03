Κόσμος

Με κορονοϊό η κόρη του Μόσιαλου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του καθηγητή για την κόρη του που νόσησε από τον κορονοϊό.

Με ήπια συμπτώματα κορονοϊού διαγνώστηκε η κόρη του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Η κοπέλα βρίσκεται σε απομόνωση, στο σπίτι της στο Λονδίνο και ο καθηγητής ανέβασε φωτογραφία που φαίνεται να συνομιλεί μαζί της μέσω Skype.

Ο καθηγητής, που ορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς, αναφέρεται εκ νέου στην ανάρτησή του στη σημασία της παραμονής των πολιτών στο σπίτι.