Κόσμος

Κορονοϊός: Ρώσοι παρουσίασαν αντίδοτο με βάση την μεφλοκίνη (βίντεο)

Αξιοποιώντας μια ουσία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, ετοιμάζουν φάρμακο για τους φορείς της νόσου.

Μέσα στο γκρίζο των ημερών, μία αχτίδα αισιοδοξίας. Ρώσοι επιστήμονες παρουσίασαν ένα φάρμακο για τη θεραπεία του κορονοϊού, που "θερίζει" σε πολλές χώρες του πλανήτη. Βάση του σκευάσματος η μεφλοκίνη, η οποία όχι μόνο θα αντιμετωπίσει την κορύφωση των περιστατικών αλλά και θα ελέγξει αποτελεσματικά τον φονικό ιό στο μέλλον. Πρόκειται για μία δραστική ουσία, που χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της ελονοσίας. Παράλληλα, η ρωσική βιοιατρική υπηρεσία ανακοίνωσε πως δημιούργησε 7 πρωτότυπα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού. Κανένα πάντως δεν θα είναι διαθέσιμο στην αγορά, πριν το τέλος του 2020. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται αισιόδοξος πως η χώρα του θα νικήσει τον κορονοϊό, σε λιγότερο από 3 μήνες. Στη Ρωσία, των περίπου 145 εκατομμυρίων κατοίκων, ως τώρα έχουν καταγραφεί μόλις 4 θάνατοι και 1.264 κρούσματα. Η Μόσχα έχει ήδη φουλάρει τις μηχανές για την παραγωγή χιλιάδων νέων υπερευαίσθητων τεστ διάγνωσης του COVID-19, προσδοκώντας να πραγματοποιεί έως 50.000 διαγνώσεις, ημερησίως, σε άτομα που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα. Θεραπεία κατά του κορονοϊού αναζητούν και επιστήμονες στην Αυστραλία, οι οποίοι άρχισαν δοκιμές σε εμβόλιο που χρησιμοποιείται για τη φυματίωση.