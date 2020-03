Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 στον Έβρο

Χαμηλή πτήση πάνω από τον Έβρο έκανε ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16.

Συγκεκριμένα,

Από 19:21 έως 19:22 στα 28.000 πόδια

Από 19:25 έως 19:26 στα 30.000 πόδια

Από 19:38 έως 19:40 στα 32.000 πόδια

Από 19:43 έως 19:45 στα 33.000 πόδια

Από 19:46 έως 19:48 στα 31.000 πόδια.