Υγεία - Περιβάλλον

Στεφανάδης στον ΑΝΤ1: η κολχικίνη μπορεί να προλάβει επιπλοκές που προκαλεί ο κορονοϊός (βίντεο)

Τι λέει ο διακεκριμένος Καθ. Καρδιολογίας για την επίδραση του φαρμάκου, τις περιπτώσεις για τις οποίες ενδείκνυται, αλλά και για το κόστος της θεραπείας.​