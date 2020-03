Κόσμος

Κόντε σε Ευρώπη: Μην κάνετε λάθη, θα χάσετε το λόγο ύπαρξή σας

Γενναιόδωρο πακέτο μέτρων για τη στήριξη της ιταλικής οικονομίας. «Καμπανάκι» στην Ευρώπη.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει τραγικά λάθη, διότι κινδυνεύει να χάσει τον λόγο ύπαρξής της», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε στην οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore. «Αντιθέτως, η απραξία θα βαρύνει τα παιδιά μας με το ανυπολόγιστο κόστος μιας κατεστραμμένης οικονομίας», προσθέτει.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός ζητά από την Ευρώπη ένα σχέδιο έκτακτης ανασυγκρότησης το οποίο να είναι στο επίπεδο εκείνων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκά ομόλογα τα οποία να επιτρέψουν την ανασύσταση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της χώρας.

Ο Τζουζέπε Κόντε επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την στήριξη της χώρας, «με ένα σχέδιο αρωγής που δεν έχει προηγούμενο, όπως τα πιο φιλόδοξα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν τις ημέρες αυτές στην Ευρώπη».

«Με την Άγκελα Μέρκελ, δεν υπήρξε τόσο ένας καυγάς, όσο μια ειλικρινής και σκληρή αντιπαράθεση, διότι ζούμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία θερίζει τόσες ζωές των συμπολιτών μας και παράγει σοβαρή οικονομική ύφεση», τονίζει ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Εκπροσωπώ μια χώρα η οποία υποφέρει πολύ, και δεν μπορώ να επιτρέψω να υπάρξουν δισταγμοί. Στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τραγικές επιλογές», προσθέτει.

Ο Τζουζέπε Κόντε καταλήγει τονίζοντας:

«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ένα μέσο που σχεδιάστηκε για να δίδεται βοήθεια σε μεμονωμένες χώρες- μέλη οι οποίες περνούν χρηματοοικονομικές εντάσεις που συνδέονται με ασύμμετρα σοκ. Αντιθέτως, ο κορονοϊός προκαλεί ένα συμμετρικό σοκ και παράγει ύφεση, με σύγχρονο και εντελώς απρόσμενο τρόπο, στα οικονομικά και κοινωνικά μας συστήματα».