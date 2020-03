Οικονομία

“Στενάζουν” όσοι επαγγελματίες συνεχίζουν να δουλεύουν (βίντεο)

Με το κιάλι βλέπουν πελάτη, λένε οι αυτοκινητιστές. Κάθετη πτώση του τζίρου στα ζαχαροπλαστεία. «Ερημιά» σε δρόμους και μαγαζιά.