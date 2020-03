Κοινωνία

Κορονοϊός: Τι πρέπει να κάνει όποιος γυρίζει στο σπίτι του από δουλειά ή ψώνια (βίντεο)

Χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές από τον Καθ. Λοιμωξιολογίας Αθανάσιο Σκουτέλη, για την απολύμανση ρούχων και αντικειμένων. Το απολυμαντικό διάλυμα με χλωρίνη και η χρήση των γαντιών.​