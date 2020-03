Υγεία - Περιβάλλον

Πάνος Μανωλάς στον ΑΝΤ1: έχουμε έτοιμα φορτηγά-ψυγεία για τους νεκρούς από κορονοϊό στην Νέα Υόρκη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε καραντίνα ο ίδιος, ο Δ/ντης Χειρουργικής του Νοσοκομείου “LENOX HILL” περιγράφει την ζοφερή κατάσταση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τρεις ομογενείς ιατροί.