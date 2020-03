Κόσμος

Κορονοϊός: Ανακοίνωση του Βατικανού για τον Πάπα Φραγκίσκο

Νεότερη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα.

Το Βατικανό έκανε γνωστό απόψε ότι από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν όσοι κατοικούν στον ίδιο ξενώνα με τον Πάπα Φραγκίσκο διαπιστώθηκε ότι ο 83χρονος ποντίφικας και οι στενοί συνεργάτες του δεν έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Συνολικά εξετάστηκαν 170 άνθρωποι και έξι βρέθηκαν θετικοί στην ασθένεια Covid-19, μεταξύ των οποίων και ένας που ζει στον ξενώνα Σάντα Μάρτα.

«Επιβεβαιώνω ότι ούτε ο Άγιος Πατέρας ούτε οι στενότεροι συνεργάτες του περιλαμβάνονται» στα κρούσματα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.