Κόσμος

Κορονοϊός: Η Ρωσία κλείνει τα σύνορά της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η χώρα, που έχει ήδη διακόψει όλες τις διεθνείς πτήσεις, έχει καταγράψει 1.264 κρούσματα.

Η Ρωσία θα κλείσει τα σύνορά της από τις 30 Μαρτίου στην προσπάθεια να περιορίσει τη διάδοση του κορονοϊού, σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα σημεία ελέγχου οχημάτων, τρένων και πεζών, και θα εφαρμοστεί στα θαλάσσια σύνορα της Ρωσίας. Δεν θα ισχύσει για τους Ρώσους διπλωμάτες και για τους οδηγούς φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα, μεταξύ άλλων. Η χώρα, που έχει ήδη διακόψει όλες τις διεθνείς πτήσεις, έχει καταγράψει 1.264 κρούσματα του κορονοϊού.