Κόσμος

Κορονοϊός: Με πλαστικές σφαίρες διέλυσαν πλήθος έξω από σούπερ μάρκετ

Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά συγκεντρωμένων έξω από σούπερ μάρκετ, επειδή δεν τηρούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Αστυνομικοί στη Νότια Αφρική άνοιξαν πυρ, με πλαστικές σφαίρες, προκειμένου να διαλύσουν ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από ένα σουπερμάρκετ στο Γιοχάνεσμπουργκ, παραβιάζοντας τα μέτρα καραντίνας.

Οι πελάτες –200-300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αρκετές γυναίκες και παιδιά– σχημάτιζαν ουρά από το πρωί έξω από το σουπερμάρκετ στη φτωχογειτονιά Γεοβίλ, στο κέντρο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, όμως δεν τηρούσαν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο με πολλά οχήματα επενέβησαν ανοίγοντας πυρ για να διαλυθούν οι συγκεντρωμένοι. Στη συνέχεια ξανασχημάτισαν την ουρά, εξαναγκάζοντας τους ανθρώπους με χτυπήματα να μην πλησιάζουν ο ένας τον άλλον.

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα έχει διατάξει καραντίνα τριών εβδομάδων στη Νότια Αφρική για να αναχαιτίσει την εξάπλωση του Covid-19. Από χθες οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο για να αγοράζουν τρόφιμα. Η εντολή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στις φτωχογειτονιές όπου πολλοί συνεχίζουν να συναθροίζονται στα εμπορικά καταστήματα για να ψωνίσουν. Τεράστιες ουρές είχαν σχηματιστεί σήμερα έξω από σουπερμάρκετ σε πολλές συνοικίες και προάστια του Γιοχάνεσμπουργκ, κατά παράβαση των κανονισμών.

«Σήμερα προσπαθούμε να τηρήσουμε την απόσταση του ενάμισι μέτρου μεταξύ των πελατών», είπε η ιδιοκτήτρια ενός εμπορικού κέντρου στην Αλεξάντρα, που είχε κατακλυστεί από εκατοντάδες ανθρώπους. «Κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποια είναι η σωστή λύση. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να εκπαιδεύουμε, να εκπαιδεύουμε, να εκπαιδεύουμε» τον κόσμο, πρόσθεσε.

Οι αρχές απειλούν με φυλάκιση έως και έξι μηνών όσους δεν τηρούν την απαγόρευση. Ο υπουργός Αστυνομίας Μπέκι Σέλε είπε ότι σήμερα έγιναν 255 συλλήψεις σε όλη τη χώρα.

Με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό, στη Νότια Αφρική υπάρχουν 1.187 κρούσματα του νέου κορονοϊού και ένας άνθρωπος έχει πεθάνει.