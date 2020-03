Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 30.000 οι νεκροί

Σοκάρει ο αριθμός των νεκρών παγκοσμίως. Ο απολογισμός των κρουσμάτων και οι χώρες που είναι πρώτες στο μακάβριο κατάλογο.

Οι νεκροί από την πανδημία Covid-19 ξεπέρασαν τις 30.000, τα δύο τρίτα εκ των οποίων έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 21.00 (ώρα Ελλάδας), υπήρχαν 30.003 θάνατοι και περισσότερα από 640.770 διαγνωσμένα κρούσματα σε 183 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν αποτελεί παρά ένα κλάσμα του πραγματικού, αφού πολλές χώρες δεν προχωρούν σε διαγνωστικές εξετάσεις παρά μόνο σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία. Τουλάχιστον 130.600 άνθρωποι έχουν αναρρώσει.

Σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό, σήμερα αναφέρθηκαν 3.417 νέοι θάνατοι και 68.734 κρούσματα. Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο είναι η Ιταλία (889), η Ισπανία (832) και οι ΗΠΑ (453).

Η Ιταλία μετρά 10.023 θανάτους και 92.472 κρούσματα, ενώ 12.384 από αυτούς τους ασθενείς ιάθηκαν.

Μετά την Ιταλία, οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Ισπανία (5.690 θάνατοι, 72.248 κρούσματα), η ηπειρωτική Κίνα (3.295 θάνατοι, 81.394 κρούσματα), το Ιράν (2.517 θάνατοι, 35.408 κρούσματα) και η Γαλλία (2.314 θάνατοι, 37.575 κρούσματα). Στην Κίνα, 74.971 άνθρωποι ανέρρωσαν.

Όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, τα περισσότερα καταγράφονται στις ΗΠΑ (115.547).

Από χθες μέχρι σήμερα, το Μπρουνέι, το Τόγκο, η Σρι Λάνκα, το Κατάρ και η Ιορδανία προστέθηκαν στον κατάλογο των χωρών που έχουν καταγράψει νεκρούς στο έδαφός τους.

Μέχρι τις 21.00 απόψε, η Ευρώπη αριθμούσε 21.334 θανάτους και 351.877 κρούσματα, η Ασία 3.742 θανάτους (103.943 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 2.592 θανάτους (43.414 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 1.950 θανάτους (120.981 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 242 θανάτους (12.315 κρούσματα), η Αφρική 128 θανάτους (4.103 κρούσματα) και η Ωκεανία 15 θανάτους (4.145 κρούσματα).