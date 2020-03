Κόσμος

“Θερίζει” ζωές ο κορονοϊός στη Γαλλία: 319 νεκροί σε μια μέρα

Τι απαντά ο Εντουάρ Φιλίπ στις κατηγορίες περί καθυστέρησης στη λήψη των περιοριστικών μέτρων.

“Σκοτώνει” την Γαλλία ο κορονοϊός. Σήμερα πέθαναν 319 ασθενείς σε νοσοκομεία της χώρας.Πλέον οι νεκροί είναι 2.314 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αναρτήθηκαν σήμερα στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 1.888. Συνολικά ο κορονοϊός έχει μολύνει 17.620 ανθρώπους, ενώ από αυτούς οι 4.273 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, διαβεβαίωσε, πάντως, ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση τη λήψη της απόφασης για απαγόρευση των μετακινήσεων, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση, κυρίως επειδή δεν ανέβαλε τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών.

«Τη στιγμή που πήραμε την απόφαση για καραντίνα, υπήρχαν λιγότερα από 8.000 κρούσματα και λιγότεροι από 200 νεκροί. Ο καθένας μπορεί να κρίνει τη στιγμή που οι κυβερνήσεις πήραν αυτήν την απόφαση αλλά δεν θα αφήσω κανέναν να πει ότι υπήρξε καθυστέρηση», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν είπε ότι η Γαλλία παρήγγειλε περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο μάσκες, κυρίως από την Κίνα. Σε όλη τη χώρα χρησιμοποιούνται 40 εκατομμύρια μάσκες την εβδομάδα και αυτή τη στιγμή το απόθεμα επαρκούσε μόνο για τρεις εβδομάδες.