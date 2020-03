Κόσμος

Κορονοϊός: Πλοίο –νοσοκομείο στην Νέα Υόρκη (εικόνες)

Ο Τραμπ «εγκαινίασε» το πλοίο που έγινε νοσοκομείο, ενώ ακόμα δεν έχει δώσει εντολή για περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.

Το ενδεχόμενο της καραντίνας για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ήδη έξω από τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης υπάρχουν φορτηγά –ψυγεία για να «υποδεχθούν» τους νεκρούς, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετάδοσης του κορονοϊού από τα θύματά του.

Την ίδια ώρα, ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στη Νέα Υόρκη, για να περιθάλψει ασθενείς.

Κάνοντας τα «εγκαίνια», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το πλήρωμα του πλοίου αποτελείται από κάποιους από τους καλύτερους «γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς και ιατρικό προσωπικό του κόσμου».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει την ευθύνη των νόμων και των μέτρων που θα ληφθούν για την ανακοπή της επιδημίας στις πολιτείες, όμως ο Τραμπ δεν έχει δώσει εντολής για περιορισμούς στην κίνηση των πολιτών.