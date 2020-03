Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανία: Σημαντική ανακάλυψη στη μάχη κατά του κορονοϊού

Τι υποστηρίζουν ότι πέτυχαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λύμπεκ, που αναζητούν το αντίδοτο στον φονικό ιό.

Σημαντική ανακάλυψη, η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να συνεισφέρει στον περιορισμό των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού φαίνεται ότι πέτυχαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λύμπεκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Muenchner Merkur», οι ερευνητές Ρολφ Χίλγκενφελντ και Λινλίν Ζιανγκ του Πανεπιστημίου του Λύμπεκ κατάφεραν να απομονώσουν ένα ένζυμο το οποίο είναι αποφασιστικής σημασίας για τον πολλαπλασιασμό του νέου κορονοϊού. Ανακάλυψαν επιπλέον έναν εισπνεόμενο αναστολέα, ο οποίος δρα κατά της νέας απομονωμένης κύριας πρωτεάσης Mpro του SARS-CoV-2. Η συγκεκριμένη κύρια πρωτεάση αποτελεί τον βασικό στόχο για την καταπολέμηση του ιού, καθώς χωρίς αυτή δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί και, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ανοίγεται τώρα μια νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα αντιιικά μέσα εναντίον του νέου κορονοϊού.

«Οι ανησυχητικά αυξανόμενοι αριθμοί των κρουσμάτων του Covid-19 παγκοσμίως θέτουν υπό πίεση τους ερευνητές παγκοσμίως. Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσονται οι έρευνες τόσο για ένα εμβόλιο όσο και για αντιιικούς παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εξάπλωση του παθογόνου στο σώμα και έτσι να τον σταματήσουν», αναφέρει η εφημερίδα της Βαυαρίας και επισημαίνει ότι ήδη διαφαίνονται πιθανές επιτυχίες. Ένας αναστολέας που είχε αναπτυχθεί πριν από μερικά χρόνια από τον καθηγητή Χίλγκενφελντ και την ομάδα του κατά του παθογόνου MERS-CoV και άλλων σχετικών κορονοϊών, θεωρείται αποτελεσματικός και για τον SARS-CoV-2. Στα πειράματα σε ποντίκια, ο αναστολέας συγκεντρώθηκε στους πνεύμονες και στους νεφρούς, όπως ήλπιζαν οι ερευνητές.

Τα πειράματα όμως πέτυχαν και όταν έγιναν καλλιέργειες σε ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα. Σε ήδη μολυσμένα πνευμονικά κύτταρα εμπόδισε ο αναστολέας τον πολλαπλασιασμό του ιού, αποτρέποντας έτσι την εξέλιξη της λοίμωξης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ανοίγεται έτσι μια νέα προσέγγιση στην μάχη του μέχρι τώρα ασταμάτητου κορονοϊού. Επιπλέον, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο νέος αναστολέας κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι τοξικός.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη έρχεται ενδεχομένως αργά για να επηρεάσει την σημερινή πανδημία. «Θα πάρει σίγουρα αρκετά χρόνια μέχρις ότου η δραστική ουσία μας εξελιχθεί σε φάρμακο κατά του κορονοϊού», δηλώνει σχετικά ο κ. Χίλγκενφελντ.

Τώρα θα πρέπει οι έρευνες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Στην καλύτερη περίπτωση, αναφέρεται, οι πόροι θα μπορούσαν να προέλθουν από τον όμιλο που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την μάχη κατά του κορονοϊού. Οι νέες ανακαλύψεις θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ώστε σε πιθανό επόμενο κύμα επιδημίας του κορονοϊού να καταστεί δυνατό κάποια στιγμή να μειωθούν οι περιπτώσεις θανάτου.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ