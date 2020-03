Κοινωνία

Κορονοϊός: Επαναπατρισμός ενός βρέφους και δεκάδων φοιτητών

Μέσω των Κήπων γύρισαν στην πατρίδα. Που οδηγήθηκαν από τις Αρχές.

Επαναπατρίστηκαν επιπλέον 60 φοιτητές κι ένα βρέφος, μέσω του συνοριακού σταθμού των Κήπων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των φοιτητών που έχουν επιστρέψει από την Τουρκία σε 150.

Οι φοιτητές και το βρέφος μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία της Ροδόπης και της Ξάνθης, όπου θα παραμείνουν σε καραντίνα τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ.

Σημειώνεται ότι για την επιστροφή των φοιτητών κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνεργάστηκαν, για ακόμη μία φορά, η ΠΑΜΘ και όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Ξάνθης, επισκέφθηκαν αντίστοιχα τους φοιτητές που από χθες βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχεία του Έβρου και της Ξάνθης, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα και ότι όλα βαίνουν καλώς με τη διαμονή τους.