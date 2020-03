Κόσμος

Κορονοϊός: αλματώδης αύξηση σε κρούσματα και θανάτους στις ΗΠΑ

Διπλασιάστηκε μέσα σε λίγες ημέρες ο αριθμός των θυμάτων. Εγκαταλείπει ο Τραμπ τα σχέδια για «καραντίνα» και εκδίδει ταξιδιωτική οδηγία για Νέα Υόρκη και άλλες Πολιτείες.

Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε το Σάββατο τους 2.000, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης παρουσίασε αλματώδη αύξηση στα 120.000 και πλέον, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ είναι από αυτή την εβδομάδα η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης στον πλανήτη (121.117). Ο αριθμός των νεκρών (2.010) έχει διπλασιαστεί από την Τετάρτη, όταν έσπασε το φράγμα των 1.000.

Εν τω μεταξή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι εντέλει δεν εξετάζεται το σενάριο να τεθούν σε καραντίνα οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ, μερικές ώρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό χθες Σάββατο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ανέφερε πως αντ’ αυτού ζήτησε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να προχωρήσουν στην έκδοση μιας «σθεναρής» ταξιδιωτικής οδηγίας που θα αποθαρρύνει τους Αμερικανούς να μετακινούνται προς ή από αυτές τις τρεις πολιτείες, χωρίς πάντως να επιβληθεί το κλείσιμο των συνόρων τους.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ζήτησαν από τους κατοίκους των πολιτειών της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ, όπου μαίνεται η πανδημία του κορονοϊού, να αποφεύγουν όλες τις μη απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ για 14 ημέρες.

Στην ταξιδιωτική οδηγία, η υπηρεσία διευκρινίζει ότι η προειδοποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους εργαζόμενους σε «κρίσιμους» τομείς «υποδομών» που θεωρούνται απαραίτητο να συνεχίσουν τη λειτουργία τους (μεταφορές με φορτηγά δημόσιας χρήσης, παραγωγή και διανομή τροφίμων, υγεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.ά.).

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ΑΝΤ1 μετέδιδε για την κατάσταση στις ΗΠΑ: