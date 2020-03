Κόσμος

Κορονοϊός: νέοι θάνατοι και δεκάδες καινούρια κρούσματα στην Κίνα

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την «δυναμική» που αναπτύσσει ξανά η επιδημία στην χώρα που μετρά χιλιάδες νεκρούς.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε 45 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αριθμό μειωμένο ελαφρά σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν την προηγουμένη, με όλες πλην μιας τις περιπτώσεις να είναι ταξιδιώτες που έφθασαν την κινεζική επικράτεια από το εξωτερικό.

Συνολικά 3.300 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, καθώς ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου διαπιστώθηκαν πέντε νέοι θάνατοι, όλοι στην επαρχία Χουμπέι, στην καρδιά της Κίνας, στην πρωτεύουσα της οποίας Ουχάν εξακριβώθηκε ότι ο SARS-CoV-2 μόλυνε άνθρωπο για πρώτη φορά στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019.

Στην ηπειρωτική Κίνα ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου είχαν μολυνθεί από τον ιό 81.439 άνθρωποι, βάσει της καταμέτρησης της Εθνικής Επιτροπής (του υπουργείου) Υγείας.