Κορονοϊός: ανάρρωση για την γυναίκα του Τριντό

Γιατί θα παραμείνει σε προληπτική απομόνωση όλη η οικογένεια,

Η Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό, η σύζυγος του πρωθυπουργού του Καναδά, γνωστοποίησε το Σάββατο ότι αποθεραπεύθηκε μετά τη μόλυνσή της από τον κορονοϊό, εξέλιξη η οποία ανάγκασε τον επικεφαλής της κυβέρνησης να τεθεί σε απομόνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Έλαβα θετική διάγνωση από τον γιατρό μου» και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Οτάβας, ανέφερε η Γκρεγκουάρ Τριντό σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook το βράδυ του Σαββάτου.

Είχε διαγνωστεί πως μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2 τη 12η Μαρτίου, αφού επέστρεψε από ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Η διάγνωση ώθησε τον Τριντό, που δεν έχει παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα, να αρχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με τηλεργασία από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, μερικά χιλιόμετρα από το γραφείο του και το κοινοβούλιο του Καναδά.

Ο Τριντό, σε απομόνωση έκτοτε, παραχωρεί καθημερινά συνεντεύξεις Τύπου μπροστά στη σκάλα της εισόδου της πρωθυπουργικής κατοικίας. Η Γκρεγκουάρ Τριντό ευχαρίστησε «όλους εκείνους και όλες εκείνες που της απηύθυναν τις καλύτερες ευχές τους».

Υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι εύκολο να είσαι μόνη», έκρινε ότι η «απαραίτητη σωματική απόσταση για την προστασία μας αυτή την περίοδο πρέπει να μας ενθαρρύνει να επιδιώξουμε περισσότερη συναισθηματική εγγύτητα».

Προέτρεψε εξάλλου τους συμπολίτες της να «τηρούν τα πρωτόκολλα» του υπουργείου Υγείας και να «μείνουν σπίτι».

Νωρίτερα, ο Τριντό είχε αφήσει να εννοηθεί στη συνέντευξή του πως σκοπεύει να παραμείνει στην πρωθυπουργική κατοικία μαζί με την οικογένειά του μέχρι νεοτέρας, παρότι η περίοδος της απομόνωσής του για 14 ημέρες ολοκληρώθηκε. «Συνεχίζω να ακολουθώ τις συστάσεις των ειδικών σε θέματα υγείας. Και όπως πρέπει να ξέρουν οι πάντες, πρέπει να μένουμε σπίτι μας, να απομονωνόμαστε όσο περισσότερο είναι δυνατόν, και να μη βγαίνουμε παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο», εξήγησε.