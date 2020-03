Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: “Κλειδώνει” η ημερομηνία διεξαγωγής τους

Ποιο είναι το σενάριο στο οποίο δείχνουν να καταλήγουν ΔΟΕ και ιαπωνικές Αρχές, μετά την αναβολή λόγω κορονοϊού.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν φέτος στο Τόκιο βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεών τους και αναμένεται να προγραμματίσουν την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης στα τέλη Ιουλίου του 2021, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η αυλαία των αγώνων στο Τόκιο, που αναβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αναμένεται πλέον να ανέβει την 23η Ιουλίου 2021 με την τελετή έναρξης και να πέσει με την τελετή λήξης την 8η Αυγούστου, δηλαδή αντίστοιχα μία ημέρα νωρίτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν φέτος, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, επικαλούμενη πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανακοίνωσε την Τρίτη την αναβολή των αγώνων για περίπου έναν χρόνο, έπειτα από συζήτησή του με τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ. Αυτή είναι η πρώτη αναβολή στη σύγχρονη ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων έπειτα από 124 χρόνια, αν κι έχουν ακυρωθεί εξαιτίας πολέμων αρκετές φορές, όπως εκείνοι του 1940, που επρόκειτο επίσης να διεξαχθούν στο Τόκιο.

Η αναβολή χαρακτηρίζεται βαρύ πλήγμα για την Ιαπωνία, η οποία έχει επενδύσει περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια για την προετοιμασία τους, ωστόσο οι αγορές αρχικά πανηγύρισαν την απόφαση, καθώς αρκετοί επενδυτές προεξοφλούσαν την ακύρωση της διοργάνωσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιασουτόσι Νισιμούρα δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζει πακέτο μέτρων για την τόνωση της οικονομίας που ο Σίνζο Άμπε υπογράμμισε πως θα είναι το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ στην Ιαπωνία, θα λάβει υπόψη της πως η αναβολή των αγώνων θα μειώσει κατά τρισεκατομμύρια γεν (δισεκατομμύρια δολάρια) τη ζήτηση τόσο φέτος όσο και το 2021, ως τη διεξαγωγή της διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης.

«Θα το λάβουμε υπόψη μας» στην κατάρτιση των μέτρων τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, διαβεβαίωσε ο Νισιμούρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε τηλεοπτική εκπομπή.