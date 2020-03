Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: είχε διαγνωστεί με γρίπη, πέθανε από κορονοϊό

Τον πρώτο θάνατο κατέγραψαν οι Αρχές της χώρας. Εκατοντάδες τα κρούσματα.

Οι υγειονομικές αρχές της Νέας Ζηλανδίας κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο που οφείλεται στον κορονοϊό.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης αυξήθηκε κατά 63 για να φθάσει τα 514 συνολικά, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του τμήματος δημόσιας υγείας στο υπουργείο Υγείας Άσλεϊ Μπλούμφιλντ.

Κατά τον Μπλούμφιλντ, υπέκυψε μια ασθενής περίπου 70 ετών, που αρχικά είχε διαγνωστεί πως είχε γρίπη.