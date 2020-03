Παράξενα

Παραγγελία από τον Ρονάλντο για μια Bugatti 8,5 εκ. λιρών

Ο σούπερ σταρ των γηπέδων βρήκε ευκαιρία, λόγω… καραντίνας, για να εμπλουτίζει την συλλογή του με μοντέλα της εταιρείας.

Καθώς όλος σχεδόν ο αθλητικός κόσμος βρίσκεται σε καραντίνα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσπαθεί να βρει παρηγοριά στο... shopping therapy.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους βρίσκεται στην πατρίδα του, τη Μαδέιρα, περιμένοντας την επανέναρξη των προπονήσεων αλλά και των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Bild, έχει κάνει ήδη προσφορά για να προσθέσει στην εκπληκτική συλλογή αυτοκινήτων του τη συλλεκτική Bugatti Centodieci, αξίας 8,5 εκατομμυρίων λιρών! Ο Ρονάλντο έχει ήδη, μεταξύ άλλων, μία Bugatti Chiron και μία Bugatti Beyron Sport Vitesse.

Η Bugatti Centodieci αποτελεί ένα φόρο τιμής στη θρυλική έκδοση Bugatti EB110 του γαλλικού οίκου. Μάλιστα, μόλις δέκα τέτοια οχήματα θα βγουν στην παραγωγή! Η εταιρεία, πάντως, δεν θέλησε να δώσει περισσότερα στοιχεία για τον επίδοξο αγοραστή. Όσο για την Bugatti Centodieci; «Πιάνει» από στάση τα 100 χιλιόμετρα σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, η τελική της ταχύτητα είναι τα 380 χιλιόμετρα. Πραγματικά «breathtaking» (σ.σ. κόβει την ανάσα), όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Bugatti.