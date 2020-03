Υγεία - Περιβάλλον

Γιαμαρέλλος: Ξεκινάμε κλινική μελέτη ανοσοθεραπείας σε ελληνικές ΜΕΘ

Εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, και ξεκινά άμεσα η διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής ESCAPE.

Εγκρίθηκε την Παρασκευή από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, και ξεκινά άμεσα η διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής ESCAPE, δηλώνει αποκλειστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής παθολογίας-λοιμώξεων στη Δ' Παθολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο και συντονιστής της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης για τους Βαρέως Πάσχοντες, Βαγγέλης Γιαμαρέλλος.

Πρόκειται για μελέτη που αφορά, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά και το αρτικόλεξο της, σε προσωποποιημένη ανοσοθεραπεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οργανικής δυσπραγίας, η οποία συνδέεται με λοίμωξη από τον νέο Ιό SARS-CoV-2. H δοκιμή, αναφέρει ο κύριος Γιαμαρέλλος, θα γίνει σε 6 ελληνικές ΜΕΘ (ΑΤΤΙΚΟΝ, Σωτηρία, Νοσοκομείο Ρίου, Ερυθρός, Ιπποκράτειο, Λάτσειο) σε ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι, λόγω πνευμονίας από Covid-19.

Όπως επισημαίνει, οι ασθενείς θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα εξακριβωθεί η διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος, που έχει προκαλέσει ο ιός. (Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του, όπως είχε δηλώσει ο καθηγητής την Πέμπτη 19 Μαρτίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακάλυψε το μηχανισμό με τον οποίο ο ιός αυτός προκαλεί κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος και οδηγεί σε αυτή τη βαριά πνευμονία, όπου ξαφνικά ο άρρωστος νιώθει δύσπνοια, και χρειάζεται να διασωληνωθεί για να κρατηθεί στη ζωή).

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, οι διασωληνωμένοι ασθενείς θα λάβουν την κατάλληλη αγωγή παρέμβασης στη διαταραχή αυτή του ανοσοποιητικού, λέει ο κ. Γιαμαρέλλος και εξηγεί: «Η αγωγή αφορά βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν τα σημεία εκείνα του οργανισμού που έχει βλάψει ο ιός». Χορηγός της δοκιμής είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης (www.sepsis.gr) με συντονιστή τον ίδιο τον καθηγητή.