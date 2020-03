Κοινωνία

MRAP Typhoon: τα τεθωρακισμένα της Αστυνομίας που “πιάνουν δουλειά” στα σύνορα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι νέοι ...τυφώνες της ΕΛ.ΑΣ. βάφτηκαν στα χρώματά της και… αναλαμβάνουν υπηρεσία στον Έβρο. Ποια είναι η ιστορία τους.

Βαμμένα στα χρώματα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι πλέον τα τεθωρακισμένα οχήματα MRAP Typhoon GSS-300, τα οποία μετά τις εξελίξεις στον Έβρο, διατέθηκαν στις

Ειδικές Μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. για να αξιοποιηθούν κατάλληλα, από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της. Τα θηριώδη οχήματα, βάφονται σταδιακά με το μπλε χρώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που σας παρουσιάζει το defenceline.gr

Όπως είναι γνωστό, τα συγκεκριμένα οχήματα είχαν κατασχεθεί και από το 2015 ήταν στο Τελωνείο του Πειραιά. Με ταχύτατες διαδικασίες προχώρησε η αποδέσμευσή τους προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία των συνόρων.

Το ιστορικό

Τα οχήματα αυτά είχαν εντοπιστεί στις 14 Μαΐου του 2015 νότια της Κρήτης από το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή και τις ειδικές δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού, στο αμπάρι του φορτηγού πλοίου Μ/V "Tychy".

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον λιμένα "La Spezia" της Ιταλίας και είχε προορισμό το λιμένα "Κhalid" της Λιβύης, μέσω του λιμένα "Deringe" της Τουρκίας. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού του προς την Λιβύη το πλοίο βρέθηκε νότια της Κρήτης και με βάση πληροφορίες που υπήρχαν για το φορτίο του πλοίου, οι Ελληνικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτή την αιφνιδιαστική και επιτυχημένη επιχείρηση.

Επί των πλοίων βρέθηκε το προαναφερθέν φορτίο, το οποίο αργότερα δεσμεύτηκε στο Πειραιά σύμφωνα με τις απαγορεύσεις της παραγράφου 9 της απόφασης 1970/2011 του ΟΗΕ, ως στρατιωτικός και παραστρατιωτικός εξοπλισμός του οποίου απαγορεύεται η άμεση ή η έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη Λιβύη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα MRAP Τyphoon GSS-300 έχει μήκος 6,5 μέτρα, πλάτος 2,43 μέτρα, ύψος 2,37 μέτρα και βάρος 12,5 τόνους. Έχει διμελές πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει 8 άρτια εξοπλισμένους στρατιώτες/αστυνομικούς.