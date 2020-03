Υγεία - Περιβάλλον

Ο παγκόσμιος “χάρτης” του κορονοϊού - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή σε επιβεβαιωμένα κρούσματα και ποιες σε αριθμό θανάτων. Αναλυτικά στοιχεία.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον -με 1.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις 28 Μαρτίου- στην 40ή θέση παγκοσμίως, σε συνολικό αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων, έναντι της 32ης που βρισκόταν πριν μία εβδομάδα.

Η Ελλάδα εξάλλου έχει περίπου 102 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού (διπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), μια αναλογία που την τοποθετεί αρκετά χαμηλά, στην 66η θέση παγκοσμίως (έναντι της 55ης την προηγούμενη Κυριακή 22 Μαρτίου) και μόλις στην 22η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι περίπου 85.

Η χώρα μας -με 32 θανάτους- βρίσκεται στην 28η θέση παγκοσμίως στον αριθμό των θυμάτων της νόσου, από 24η πριν μια εβδομάδα. Σε σχέση με τον πληθυσμό της, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής περίπου τρεις θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, γεγονός που την τοποθετεί στην 33η θέση διεθνώς και στην 16η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι τέσσερις θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων, συνεπώς η χώρα μας βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο.

Ακόμη, έχοντας 66 ασθενείς σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση, η Ελλάδα είναι 20ή διεθνώς σε αριθμό σοβαρών περιστατικών (ήταν 17η πριν επτά μέρες). Τα σοβαρά περιστατικά αποτελούν πλέον σχεδόν το 7% των ενεργών κρουσμάτων στη χώρα μας.

Όσον αφορά τα ενεργά κρούσματα (δηλαδή αυτά που προκύπτουν αν από τα συνολικά κρούσματα αφαιρεθούν οι θάνατοι και οι αναρρώσεις), η χώρα μας με 977 περιστατικά βρίσκεται στην 33η θέση, όπως και πριν μια εβδομάδα. Η Ελλάδα είναι τέλος στην 34η θέση (έναντι της 31ης πριν επτά μέρες), όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών με Covid-19 που έχουν αναρρώσει (52 έως τώρα).

Την πρώτη πεντάδα σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απαρτίζουν οι ΗΠΑ (123.750), η Ιταλία (92.472), η Κίνα (81.439), η Ιταλία (53.578), η Ισπανία (73.235) και η Γερμανία (57.695).

Οι πέντε πρώτες χώρες σε αριθμό θανάτων από τον κορονοϊό είναι η Ιταλία (10.023), η Ισπανία (5.982), η Κίνα (3.300), το Ιράν (2.517) και η Γαλλία (2.314). Τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχουν Σαν Μαρίνο (648), Ιταλία (166), Ισπανία (128), Ανδόρρα (39) και Ολλανδία (37).

Την πρώτη πεντάδα σε αριθμό κρουσμάτων σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία αποτελούν η Γαλλία (4.273), η Ισπανία (4.165), η Ιταλία (3.856), το Ιράν (3.206) και οι ΗΠΑ (2.666).