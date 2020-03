Οικονομία

Γεωργιάδης: δεν θα υπάρξει πασχαλινή έξοδος φέτος

Παράταση για τουλάχιστον ακόμη δύο εβδομάδες, των μέτρων που ισχύουν έως τις 6 Απριλίου, προανήγγειλε ο Υπ. Ανάτπυξης. Τι είπε για το μακροπρόθεσμο όφελος για την οικονομία από τα αυστηρά μέτρα.

«Δεν θα υπάρχει πασχαλινή έξοδος, αυτό είναι καλό να το λέμε από τώρα για να ξέρουν όλοι τι θα γίνει, καθώς τουλάχιστον μέχρι τότε θα ισχύσουν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΙ, το πρωί της Κυριακής.

Όπως ανέφερε ο Υπ. Ανάπτυξης, δεν θα επιτραπεί με μια τέτοια έξοδο να «χαλάσει» η κατάσταση στην χώρα σε ότι αφορά την εξάπλωση της επιδημίας.

Υποστήριξε δε ότι τα αυστηρά μέτρα και η αποτελεσματικότητα τους λειτουργούν, εκτός των άλλων, θετικά και για την εικόνα της οικονομίας και της χώρας για την «επόμενη ημέρα», καθώς –και σε ότι αφορά τον τουρισμό- η Ελλάδα αναδεικνύεται ως μια ασφαλής χώρα, η οποία παίρνει έγκαιρα όποια μέτρα χρειάζεται».