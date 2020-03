Πολιτική

Κορονοϊός: διασωληνωμένος στην ΜΕΘ ο Δημήτρης Κρεμαστινός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια ειναι η εξέλιξη της υγείας του πρώην Υπ. Υγείας,. ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο την Πέμπτη.

Διασωληνωμένος και σταθερός με μια ήπια βελτίωση στα εργαστηριακά ευρήματα, παραμένει ο καθηγητής καρδιολογίας, Δημήτρης Κρεμαστινός, ο οποίος προσβλήθηκε από κορονοϊό και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr από πρόσωπα του οικογενειακού του κύκλου, η υγεία του πρώην υπουργού Υγείας δεν επιδεινώθηκε άλλο, ωστόσο η κατάσταση είναι ακόμα κρίσιμη. Ο 78χρονος πρώην υπουργός Υγείας, Δημήτρης Κρεμαστινός βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Κρεμαστινός το απόγευμα της Πέμπτης ήταν «σταθερός με αναπνευστήρα, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση» Τότε πρόσωπα του περιβάλλοντος του έλεγαν στο flash.gr: «Περιμένουμε την απογευματινή εκτίμηση των γιατρών. Πάντως είναι ξύπνιος. Το παλεύει ακόμα». Όπως αναφέρεται, ο καθηγητής και πρώην Υπ. Υγείας μίλησε με μέλη της οικογένειας του και είχε διαύγεια. Ο πρώην υπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, παρά μόνο υπέρταση. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης διασωληνώθηκε.

Ο πρώην υπουργός πήγε την Τετάρτη στο Ναυτικό Νοσοκομείο (ΝΙΜΙΤΣ), εκεί έπεσε ο κορεσμός του (οξυγόνο) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Πηγή: dimokratiki.gr