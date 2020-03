Υγεία - Περιβάλλον

Κέλλης για κορoνοϊό: H Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα λόγω της γρήγορης αντίδρασης της κυβέρνησης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

O καθηγητής πληροφορικής στον τομέα της γονιδιωματικής και μοριακής ιατρικής στο ΜΙΤ μιλά για τον κορονοϊό και την κατασταση στην χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή ο αριθμός κρουσμάτων και θανάτων της Ελλάδας είναι ένας από τους καλύτερους παγκόσμια και ο λόγος είναι ότι οι αρχές και η κυβέρνηση τήρησαν μία στάση πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ γρήγορη, δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής πληροφορικής στον τομέα της γονιδιωματικής και μοριακής ιατρικής στο ΜΙΤ, Μανόλης Κέλλης.

H Ελλάδα έχει αποφύγει την πολύ άσχημη πορεία, αναφέρει χαρακτηριστικά και επισημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, αυτός ο νέος ιός να αφήνει ακόμη και μόνιμες βλάβες στους πνεύμονες και την αναπνευστική επάρκεια, όπως και κάθε βαριά πνευμονία. «Τη στιγμή που είναι ένας τόσο καινούργιος ιός δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε με σιγουριά τι ακριβώς βλάβες αφήνει» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η διαφορετική συμπεριφορά του ιού σε διαφορετικές χώρες έχει να κάνει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών και με το ανοσοποιητικό σύστημα ολόκληρων πληθυσμών, λέει ο διακεκριμένος καθηγητής, ενώ για το θέμα της ανοσίας δηλώνει ότι υπάρχει μία κάποια ανοσία. Πάντα όμως υπάρχει η πιθανότητα να ξανακολλήσει κανείς. «Αυτός ο ιός είναι πολύ νέος και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η ανοσία θα κρατήσει μερικές εβδομάδες, μερικά χρόνια, ή καθόλου» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Να αποφεύγετε κλειστούς χώρους με πολλούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ο ιός μπορεί να μεταδίδεται από τον αέρα για τουλάχιστον 30 λεπτά», συμβουλεύει ο κ. Κέλλης και τονίζει ότι ο ιός μας αφορά όλους: «Στην αρχή αυτής της κρίσης νομίζαμε ότι βλάπτει μόνο ηλικιωμένους και ευπαθείς, αλλά όλο και συχνότερα βλέπουμε ότι οι ηλικίες κατεβαίνουν. Περίπου το 20% των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στα επείγοντα σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, είναι κάτω των 40 ετών».