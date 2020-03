Κοινωνία

Ιχνηλάτηση των επαφών του ιερέα που νόσησε από κορονοϊό

Αναζητούνται και εξετάζοντα τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ημέρες. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Στη διαδικασία ιχνηλάτισης των επαφών του 58χρονου ιερέα στο Ρέθυμνο που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, βρίσκονται οι αρχές από την πρώτη στιγμή.

Ο κληρικός, που αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του Ρεθύμνου, παρουσίασε πυρετό την Παρασκευή, εκεί υπεβλήθη σε τεστ για τον COVID19 το οποίο και βγήκε θετικό.

Να σημειωθεί ότι ο κληρικός ιερουργούσε σε άλλο χωριό από αυτό της κατοικίας του, στον ίδιο ωστόσο δήμο. Παρόλα αυτά, ο ιερέας δεν είχε τελέσει καμία λειτουργία μετά την επιβολή απαγόρευσης από την κυβέρνηση των ιερών ακολουθιών.

Η διαδικασία της ιχνηλάτισης βρίσκεται σε εξέλιξη με την οικογένεια του ιερέα να έχει ήδη κληθεί να εξεταστεί. Εντωμεταξύ και οι κάτοικοι των χωριών έχουν ενημερωθεί προκειμένου να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που ιχνηλάτισης των επαφών του ιερέα αλλά και διερεύνησης της αιτίας που μετέδωσε τον ιό στον ίδιο τον κληρικό.

Επιπλέον η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ρεθύμνου θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον δήμο στον οποίο κατοικεί ο ιερέας, σε απολύμανση όλων των δημόσιων χώρων στο χωριό κατοικίας του ιερέα

Πηγή: flashnews.gr