Χαρδαλιάς: Θα πάρουμε νέα μέτρα για τον κορονοϊό εάν κριθεί αναγκαίο

Σύσκεψη με τους φορείς της αυτοδιοίκησης στην Κοζάνη είχε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή. Τι θα γίνει με τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά.

«Είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε επιδημιολογικά και επιχειρησιακά την όλη κατάσταση μετά και τα περιοριστικά μέτρα πολιτικής προστασίας που επιβλήθηκαν στους δύο οικισμούς», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιας από την Νεάπολη Κοζάνης, κατά την διάρκεια σύσκεψης με τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα ανακλαστικά και τους χειρισμούς των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση και αντιμετώπιση της πανδημίας και τόνισε ότι «στην μικρή Ελλάδα, με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε την κρίση» ενώ προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να εφησυχάζουμε καθώς είμαστε ακόμη στην αρχή και έχουμε να διαβούμε ένα βουνό που βρίσκεται μπροστά μας».

Επανέλαβε ότι πρέπει «να δείξουμε συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων και εκτός από τις ενέργειες του κράτους αυτή η μάχη θα κριθεί στο υψηλό επίπεδο ατομικής ευθύνης των πολιτών». Παράλληλα επισήμανε ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας δύσκολος μήνας ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εάν κριθεί αναγκαίο.

Ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την αισιοδοξία του λέγοντας οτι «εάν οι πολίτες επιδείξουν συνέπεια, υπομονή και επιμονή στους στόχους που έχουν τεθεί στο τέλος θα καταφέρουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας». Κλείνοντας τόνισε ότι τα περιοριστικά μέτρα σε Δαμασκηνιά και Δραγασιά θα συνεχιστούν για μια ακόμη εβδομάδα.

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, με τη σειρά του,τόνισε ότι τα μέτρα καραντίνας στα δύο χωριά είχαν θετικά αποτελέσματα αφού καταφέραμε να στσθεροποιήσουμε, όπως είπε, την εξάπλωση του ιού ενώ για την περίπτωση της Καστοριάς δήλωσε ότι παραμένει ανοικτός, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων με την πολιτική προστασία, εάν και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να υπάρξει αυστηροποίηση των μέτρων υπό μορφή καραντίνας. Ο δήμαρχος Βοϊου Χρήστος Ζεύκλης ανακοίνωσε ότι χθες το βράδυ υπήρξαν δύο νέα κρούσματα ένα στην Σιάτιστα και ένα στην Γαλατινή και κάλεσε τους πολίτες να μην χαλαρώνουν στην εφαρμογη των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί.

Το ελικόπτερο της πυροσβεστικής που μετέφερε τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειο Παπαγεωργίου, τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας και τους υπαρχηγούς της ΕΛΑΣ και της πυροσβεστικής προσγειώθηκε στις 9.30 το πρωί στην Νεάπολη Κοζάνης. Ο υφυπουργός μετά την σύσκεψη, επισκέφθηκε με το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, τα δύο χωριά ενώ μαζί του ήταν και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης με τον Δήμαρχο Χρήστο Ζεύκλη. Το κλιμάκιο θα αναχωρήσει με προορισμό τον Έχινο της Ξάνθης.