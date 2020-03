Κόσμος

Γερμανία: πάνω από 50000 τα κρούσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες είναι οι νεκροί στην χώρα, από την πανδημία που πλήττει όλον τον πλανήτη.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε σε 52.547 και 389 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ιντιστούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 3.965 συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα, ενώ ο αριθμός των νεκρών κατά 64, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Το RKI ανέφερε ότι τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα καθώς δεν έχει λάβει αναφορές από τα κρατίδια Βάδης-Βυτερμβέργης, Έσσης και Σάαρλαντ.