Πολιτισμός

Πέθανε ο Κριστόφ Πεντερέτσκι

Έφυγε από την ζωή ένας από τους μεγάλους σύγχρονους συνθέτες και από τους πλέον καινοτόμους.

Ο Πολωνός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας Κριστόφ Πεντερέτσκι, γνωστός ως ένας από τους μεγάλους σύγχρονους συνθέτες και από τους πλέον καινοτόμους, πέθανε σήμερα σε ηλικία 86 ετών, στη γενέτειρά του Κρακοβία, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεντερέτσκι, που έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και έχει συνεργαστεί με συμφωνικές ορχήστρες τόσο στην Ευρώπη όσο και την Αμερική κατά την πολυετή καριέρα του, κατέληξε ύστερα από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στην ένωση Λούντβιχ βαν Μπετόβεν της Κρακοβίας, την οποία ίδρυσε η σύζυγός του Ελζμπιέτα.

«Ύστερα από μακρά και σοβαρή ασθένεια, ο Κριστόφ Πεντερέτσκι –ένας από τους μεγαλύτερους Πολωνούς μουσικούς, μια παγκόσμια αυθεντία στον χώρο της κλασικής μουσικής, πέθανε», ανέφερε το πολωνικό υπουργείο Πολιτισμού σε ανάρτηση στο Twitter.

Ο Κριστόφ Πεντερέτσκι ήταν γνωστός για τη μουσική του για κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Ο Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, «Η Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ και «Ατίθαση Καρδιά» του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς και για τις συνθέσεις του "Θρηνωδία" για τα Θύματα της Χιροσίμα και "Πάθη κατά Λουκά".