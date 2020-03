Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκε κι άλλο ο αριθμός των νεκρών στην χώρα

Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θανάτων από τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

Στους 36 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη χώρα μας από τον κορονοϊό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τα τέσσερα τελευταία θύματα νοσηλεύονταν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.

Ο ένας νοσηλευόταν στο νοσκομείο "Σωτηρία" και ήταν σύμφωνα με πληροφορίες 65 ετών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άτομο που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο έχασε την ζωή του. Το τρίτο θύμα νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και ήταν επίσης 65 ετών.

Το τρίτο άτομο που έχασε την ζωή του στην Ξάνθη, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ήταν 77 ετών.

Όσον αφορά στην Ξάνθη, πρόκειται για τον τρίτο θάνατο ασθενούς με κορονοϊό. Προηγήθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από τον Εχίνο αλλά και ένας 46χρονος στρατιωτικός από το Κουτσό. Την ίδια στιγμή η λίστα των κρουσμάτων που καταγράφονται στην πόλη αυξάνεται, καθώς δύο ακόμη στρατιωτικοί βρέθηκαν θετικοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία θύματα ήταν άνδρες και η μια γυναίκα.