Κόσμος

Κορονοϊός: Προς παράταση το γενικό “λουκέτο” στην Ιταλία

Ενόψει του Καθολικού Πάσχα πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι αστυνομίας και καραμπινιέρων στους δρόμους των ιταλικών πόλεων.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και η διακοπή λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, η οποία, κανονικά, θα έπρεπε να λήξει στις 3 Απριλίου, θα παραταθεί για τουλάχιστον άλλες δυο εβδομάδες, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο.

Στην συνέχεια, αν έχει σημειωθεί δραστική μείωση κρουσμάτων και μεταδόσεων (δείκτης μεταδοτικότητας χαμηλότερος από ένα) ενδέχεται να ξαναρχίσουν βαθμιαία, να ανοίγουν μαγαζιά και χώροι εργασίας.

Οι εμπορικές δραστηριότητες , στις οποίες η επαφή των πελατών είναι πιο στενή (όπως καφέ και εστιατόρια) αλλά και χώροι όπως θέατρα και κινηματογράφοι, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, αναμένεται να ξανανοίξουν μετά από όλους τους υπόλοιπους. Ενώ για τα σχολεία, η ιταλική κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι θα υπάρξει μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα.

Παράλληλα, ενόψει του Καθολικού Πάσχα, το οποίο γιορτάζεται στις 12 Απριλίου, πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι αστυνομίας και καραμπινιέρων στους δρόμους των ιταλικών πόλεων, ώστε να μην αυξηθεί, επικίνδυνα, η κυκλοφορία των πολιτών.