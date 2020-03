Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Έρχεται ολιστικό πακέτο στήριξης της οικονομίας και διεύρυνση των ΚΑΔ

Το επόμενο στάδιο θα είναι οι στοχευμένες πολιτικές και δράσεις σε κλάδους που έχουν υποστεί προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Το επόμενο στάδιο θα είναι οι στοχευμένες πολιτικές και δράσεις για τον πρωτογενή τομέα, τον τομέα τις ενέργειας, τον τουρισμό, τη ναυτιλία και την ακτοπλοΐα, τα αεροδρόμια και άλλους κλάδους που έχει εντοπιστεί ότι υπάρχουν προβλήματα.

Αυτό δήλωσε στο MEGA ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «αύριο, το αργότερο μεθαύριο, θα ακούσετε πολλά περισσότερα που θα έχουν να κάνουν και με διεύρυνση των ΚΑΔ και με ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή δεν θα επανέλθουμε σε συζήτηση ΚΑΔ».

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν κονδύλια ώστε να υπάρξει και μια ροή χρηματοδότησης προς τη χώρα, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως «υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- θα αξιοποιήσουμε τα σχετικά κονδύλια-, υπάρχει μία πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς πόρους και είναι αυτό το corona fund ύψους 37 δισ. ευρώ (που στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,8 δισ. ευρώ), πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε την τρέχουσα εβδομάδα, περικλείοντας αυτό το ποσό. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει και σε επίπεδο ηγετών, που έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ο οποίος διαθέτει περίπου 400 δισ. ευρώ και για τα οποία υπάρχει μία συζήτηση να διατεθούν σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορoνοϊού».

Ενώ, αναφορικά με τη χρήση του «μαξιλαριού», υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα, καθώς δεν γνωρίζουμε την έκταση της κρίσης.