Κόσμος

Κορονοϊός: Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία

Νέο "άλμα" στους θανάτους απο την φονική επιδημία, που "μαστριγώνει" την χώρα της Ιβηρικής

Η Ισπανία κατέγραψε 838 θανάτους από τον κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες καταρρίπτοντας ένα νέο ημερήσιο ρεκόρ έπειτα από 832 θανάτους που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο, ανεβάζοντας τον απολογισμό της πανδημίας στους 6.528 θανάτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφθασε τα 78.797 (από 72.248), σημειώνοντας αύξηση κατά 9,1% μέσα σε μία ημέρα στη δεύτερη στον κόσμο, μετά την Ιταλία, σε αριθμό νεκρών από την Covid-19 χώρα, η οποία εντείνει ακόμη περισσότερο τους όρους περιορισμού των πολιτών.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε χθες, Σάββατο,, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι εργάζονται σε μη απαραίτητους τομείς δραστηριότητας πρέπει να μείνουν στο σπίτι για δύο εβδομάδες.

Είπε ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν κανονικά τους μισθούς τους αλλά θα πρέπει να αναπληρώσουν τις χαμένες ώρες σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 30 Μαρτίου έως τις 9 Απριλίου.

Τα συνδικάτα καλωσόρισαν τα μέτρα και οι εργοδοτικές οργανώσεις CEOE και CEPYME δήλωσαν ότι, αν και θα συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, «θα έχουν έναν τεράστιο, άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στην ισπανική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η βιομηχανία».

Η επιβράδυνση «μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κρίση στην οικονομία η οποία μπορεί να καταστεί κοινωνική», προειδοποίησαν σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν.

Στη Μαδρίτη τα κελαηδίσματα των πουλιών κυριαρχούσαν αντί των συνηθισμένων θορύβων της κυκλοφορίας στους έρημους δρόμους της πρωτεύουσας σήμερα το πρωί, καθώς η αστυνομία ενίσχυσε τις περιπολίες, σταματώντας λεωφορεία και αυτοκίνητα για να ελέγξει αν οι επιβάτες είχαν λόγο να βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους.

Σχολεία, μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα που πωλούν μη απαραίτητα είδη έχουν κλείσει από τις 14 Μαρτίου και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι περιορισμένο στο σπίτι καθώς η Ισπανία αγωνίζεται να περιορίσει τη διάδοση του ιού.?