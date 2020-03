Πολιτική

Μαξίμου: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την τόνωση της οικονομίας

Στόχος της κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον κορονοϊό. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας για τον μήνα Απρίλιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον κορονοϊό, αποφασίστηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση "στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιος Πετραλιάς και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.



Το ολοκληρωμένο Σχέδιο της κυβέρνησης, θα ανακοινωθεί αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 10:00 πμ, από τους Υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση."