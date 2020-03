Τοπικά Νέα

Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: μεγάλο το πλήγμα στην Καστοριά από τον κορονοϊό (βίντεο)

Την ανάγκη για λήψη αυστηρότερων μέτρων επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς. Τι λέει για τα κρούσματα σε γιατρούς και νοσηλευτές.