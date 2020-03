Πολιτική

Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Ζάεφ για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζόραν Ζάεφ είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θέματα συζήτησαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ, μετά την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της απόφασης για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Ζάεφ και τόνισε, κατά τις ίδιες πηγές, ότι κανένας δεν θα πίστευε τους ίδιους, τον Νίκο Κοτζιά ή τον Νίκολα Ντιμιτρόφ, αν πριν τρία χρόνια είχαν πει ότι θα γίνονταν όλα αυτά. «Ότι σε μια ΕΕ που βρίσκεται σε βαθιά κρίση, όπου ο εθνικισμός και η εθνική περιχαράκωση κυριαρχούν, το μήνυμα της σταθερότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της ελπίδας, θα ερχόταν από τα Βαλκάνια και ειδικά από τις προοδευτικές δυνάμεις των δυο χωρών».

Οι κ.κ. Τσίπρας και Ζάεφ υπογράμμισαν ότι οι εξελίξεις αυτές στην περιοχή, είναι ακόμα πιο σημαντικές τώρα που το μείζον ζήτημα είναι η συστράτευση όλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο κ. Ζάεφ τόνισε από την πλευρά του τη σημασία που έχουν τα βήματα της χώρας του για τις διμερείς σχέσεις, την περιοχή και την Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις στις δύο χώρες έδωσαν το παράδειγμα για την Ευρώπη, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές.